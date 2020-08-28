Вагнер Лав: «Кайрат» хочет побеждать в каждом матче

– Я очень счастлив, что я забил голы после длительного периода и помог моим партнерам на поле. Сейчас наша задача быстрее восстановиться, потому что уже в это воскресенье важная игра в чемпионате. Мы хотим побеждать в каждом матче и следовать по нашему пути, – цитирует форварда пресс-служба казахстанского клуба.

Напомним, что «Кайрат» одержал уверенную победу над армянским «Ноа» (4:1) в матче первого раунда квалификации Лиги Европы.

Героем встречи стал 36-летний Вагнер Лав, оформивший дубль на 35-й и 70-й минутах. Также голы в составе казахстанской команды забили Гулжигит Алыкулов (12) и Адеринсола Эсеола (90+4). «Ноа» ответил результативным ударом отметился Кирилл Бор (8).

Следующий соперник «Кайрата» по квалификации определится по итогам жеребьевки, которая состоится 31 августа.