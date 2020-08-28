«Рома» не приняла предложение «Тоттенхэма» по Дзаньоло в размере 50 млн евро

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство «Тоттенхэма» было готово приобрести 21-летнего итальянца за 50 миллионов евро, однако получило отказ.

Отмечается, что римский клуб намерен сохранить полузащитника в составе на новый сезон. Также в команде точно останется Лоренцо Пеллегрини.

Дзаньоло перешел в «Рому» в июле 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 33 матча, в которых он забил восемь голов и отдал три ассиста. Действующее соглашение игрока рассчитано до конца июня 2024-го.