Нобель Арустамян: Бийол получил предложение от «Блэкберна», Бистрович – в шорт-листе «Сампдории»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил о возможном уходе двух футболистов ЦСКА – Яки Бийола и Кристияна Бистровича.

«Бийол имеет официальное предложение из «Блэкберна» – его сейчас рассматривают и Яка, и ЦСКА.

Несколько вариантов продолжения карьеры есть и у Кристияна Бистровича. Речь как об аренде, так и о продаже. Одна из опций – «Сампдория», правда, там пока лишь обозначен интерес.

Бистрович – в шорт-листе генуэзцев из пяти человек на эту позицию. Также к Бистровичу есть устойчивый интерес из Германии», – написал Арустамян в соцсети.

Ранее ЦСКА подписал аргентинского форварда Адольфо Гайча и бразильского защитника Бруно Фукса.