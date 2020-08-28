Отец Месси сообщил «ПСЖ», что Лионель переходит в «Манчестер Сити»

Французская газета L’Equipe сообщает, что Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, уведомил руководство «Пари Сен-Жермен» о том, что его сын собирается продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Об этом Хорхе Месси рассказал спортивному директору «ПСЖ» Леонардо. Один из руководителей парижского клуба интересовался возможностью оформить трансфер аргентинского бомбардира.

Лионель провел в «Барселоне» всю предыдущую часть своей профессиональной карьеры, дебютировав в первой команде в 17-летнем возрасте в октябре 2004 года. Месси является рекордсменом сине-гранатовых по количеству забитых мячей, отличившись 634 раза в 731 матче.