ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 августа 08:21
автор: Артур Гичунцев

Клопп – об интересе «Барселоны» к Вейналдуму: Все под контролем

Ранее сообщалось, что новый тренер каталонцев Рональд Куман пригласил игрока на «Камп Ноу».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику Жоржиньо Вейналдуму.

По информации прессы, игрок не может договориться с руководством о продлении контракта и может покинуть команду в летнее межсезонье.

«Все под контролем. Эта ситуация касается только нас. В последнее время он играл хорошо, я доволен его выступлением», – заявил Клопп для портала Goal.

29-летний голландец играет на «Энфилде» с 2016 года. В его активе 186 матчей. Он помог «красным» выиграть Лигу чемпионов и английскую премьер-лигу.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тиаго Силва официально в «Челси»Facebook планирует запуск новостной службы в Великобритании, Индии и БразилииЧерчесов вызвал в сборную России 26 игроковТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаОна сводит с ума: жена экс-вратаря "Спартака" невероятно красива
Бывший форвард ЦСКА Эрнандес перешел в «Интернасьональ»
Ранее он выступал за английский «Халл Сити».
29.08.2020 09:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Матвиенко, которым интересуется «Локомотив», получил два предложения из Англии
Ранее сообщалось, что украинский клуб дал согласие на его продажу в «Наполи».
29.08.2020 09:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бывший игрок «Спартака»: Миранчук едет в чемпионат, где его креатив будет востребован
Ранее сообщалось, что хавбек «Локомотива» подписал пятилетний контракт с «Аталантой», а сумма сделки составила 15 млн евро.
29.08.2020 08:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Клопп – об интересе «Барселоны» к Вейналдуму: Все под контролем
Ранее сообщалось, что новый тренер каталонцев Рональд Куман пригласил игрока на «Камп Ноу».
29.08.2020 08:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Руслан Нигматуллин: ЦСКА проводит одну из лучших трансферных кампаний за последние годы
Ранее клуб подписал защитника Бруно Фукса, полузащитника Бактиера Зайнутдинова, а также нападающего Адольфо Гайча и вингера Чидеру Эджуке.
29.08.2020 07:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Роберт Левандовски: Кому бы вручил «Золотой мяч»? Себе
Форвард уверен, что показал лучшее выступление в минувшей компании.
29.08.2020 07:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
СМИ: Венгрия решила закрыть границы, матч за Суперкубок УЕФА под угрозой срыва
За трофей поспорят «Бавария» и «Севилья».
29.08.2020 07:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Барселона» нашла замену Суаресу в римском «Лацио»
33-летний уругваец покинет команду по инициативе Рональда Кумана.
29.08.2020 07:02
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Владислав Радимов: Наше судейство – трусливо и позорно
Ранее сообщалось, что арбитр матча «Спартак» – «Сочи» (2:2) Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе.
29.08.2020 06:49
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хави: Де Брюйне – лучший полузащитник мира
Ранее сообщалось, что он может перейти в «Барселону».
29.08.2020 06:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика