Клопп – об интересе «Барселоны» к Вейналдуму: Все под контролем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику Жоржиньо Вейналдуму.

По информации прессы, игрок не может договориться с руководством о продлении контракта и может покинуть команду в летнее межсезонье.

«Все под контролем. Эта ситуация касается только нас. В последнее время он играл хорошо, я доволен его выступлением», – заявил Клопп для портала Goal.

29-летний голландец играет на «Энфилде» с 2016 года. В его активе 186 матчей. Он помог «красным» выиграть Лигу чемпионов и английскую премьер-лигу.