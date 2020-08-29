Соболев рассказал о конфликте с Дзюбой

Форвард «Спартака» Александр Соболев поведал о стычке с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Также он рассказал о своей реакции на решение Станислава Черчесова не вызывать его в сборную России из-за конфликта с игроком питерского клуба.

«Дерби двух столиц, полуфинал Кубка… В таких играх постоянно происходят стычки – ничего в этом такого нет. Это эмоции.

Конфликта как такового не было и нет. С Артемом мы даже не сильно знакомы. Слова в интервью, разговор о Кокорине? Здесь нет правды.

Слова Черчесова? Расстроился, что меня не вызвали. Но я понимаю Станислава Саламовича, что в сборной есть своя атмосфера. Хорошая. И если бы мы приехали с недопониманием, то конфликт мог бы зайти дальше. Но мы все решили», – сказал Соболев в интервью Нобелю Арустамяну.