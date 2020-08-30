Алекс Крал: Третий матч за шесть дней и третья победа подряд - потрясающая командная работа

«Третий матч за шесть дней и третья победа подряд - это потрясающая командная работа! А теперь скорейшего восстановления и вперед в сборную! Гус, желаю тебе сил, надеюсь, ты скоро вернешься!» - написал полузащитник в своем инстаграме.

Напомним, что в матче шестого тура «Спартак» в Москве обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. Полузащитник красно-белых Гус Тил получил травму во втором тайме встречи спустя несколько минут после выхода на поле: в борьбе с соперником хавбек подвернул голеностоп и не смог продолжить игру.

После этой победы московский клуб, набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 13 сентября сыграет в гостях против ЦСКА.