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30 августа 01:36

«Аякс» не намерен снижать цену за трансфер Ван де Бека

Хавбек «Аякса» Донни ван де Бек может перебраться в чемпионат Испании и ждет предложения от «Барселоны».

По информации Sport.es, руководство «Аякс» ждет, пока «Барселона» сделает предложение по трансферу полузащитника, но не намерено снижать запрашиваемую цену на полузащитника в 55 миллионов евро.

Отмечается, что «Реал» является лидером в споре за ван де Бека. Однако полузащитник сказал своему агенту отложить любую потенциальную сделку, поскольку хочет посмотреть, поддержит ли «Барселона» свой интерес реальным предложением.

Ранее сообщалось, что новый тренер «Барселоны» Рональд Куман определился со списком потенциальных новичков каталонской команды, в числе приоритетных трансферов текущего межсезонья значится переход 23-летнего полузащитника «Аякса».

Напомним, что ван де Бек в сезоне-2019/20 отметился 10 голами и 11 результативными передачами в 37 играх за амстердамский клуб.

источник: Sport.es
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