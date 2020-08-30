Виргил ван Дейк: В прошлом году «Ливерпуль» также проиграл Суперкубок, а потом стал чемпионом Англии

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился эмоциями после поражения от «Арсенала» в матче за Суперкубок Англии.

«На протяжении всей игры мы действовали хорошо, доминировали, оказывали давление и создавали много моментов. Пенальти – это просто лотерея.

Мы разочарованы, но нужно двигаться дальше. В прошлом году мы тоже проиграли Суперкубок по пенальти, а затем выиграли Премьер-лигу», - цитирует голландца сайт мерсисайдцев.

Напомним, вчера «Ливерпуль» в серии послематчевых пенальти проиграл «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии.

Основное время встречи, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилось вничью – 1:1. В составе лондонской команды голом отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, у мерсисайдцев отличился Такуми Минамино.