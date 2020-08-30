«Енисей» на своем поле обыграл «Крылья Советов»

В составе красноярской команды голами отметились Александр Галимов (6-я и 36-я минуты) и Анзор Саная (28), у самарского клуба отличился Антон Зиньковский (77).

Отметим, что на 71-й минуте с поля был удален защитник команды гостей Максим Карпов.

После этой игры «Енисей» набрал 13 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, «Крылья Советов» с семью очками занимают 11-е место.

В следующем туре «Енисей» в гостях сыграет против «Волгаря», а «Крылья Советов» дома встретятся с «Нижним Новгородом».