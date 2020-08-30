ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 августа 14:53

«Енисей» на своем поле обыграл «Крылья Советов»

Футболисты «Енисея» одержали победу над «Крыльями Советов» в домашнем матче6-го тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.

В составе красноярской команды голами отметились Александр Галимов (6-я и 36-я минуты) и Анзор Саная (28), у самарского клуба отличился Антон Зиньковский (77).

Отметим, что на 71-й минуте с поля был удален защитник команды гостей Максим Карпов.

После этой игры «Енисей» набрал 13 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, «Крылья Советов» с семью очками занимают 11-е место.

В следующем туре «Енисей» в гостях сыграет против «Волгаря», а «Крылья Советов» дома встретятся с «Нижним Новгородом».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Смертельно опасно или нет: нужно ли прогревать современный двигательЭкскурсия во Францию. Знакомимся со стартовавшим французским футбольным чемпионатомFacebook планирует запуск новостной службы в Великобритании, Индии и БразилииТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаКрасотка, которая развела Пелагею с Телегиным
Гол Жамалетдинова спас «Уфу» от поражения в матче с «Динамо»
Футболисты «Динамо» не смогли обыграть «Уфу» в выездном матче 6-го тура чемпионата России.
30.08.2020 15:55
Футбол
Ла Лига поддержала «Барселону» в конфликте с Месси
Аргентинец склоняется к уходу из клуба.
30.08.2020 15:50
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Метц» - «Монако». Головин выйдет на поле в стартовом составе гостей
Встреча начнется в 16:00 мск.
30.08.2020 15:33
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Дубль Вагнера Лава принес победу «Кайрату» над «Ордабасы»
Футболисты «Ордабасы» проиграли «Кайрату» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Казахстана со счетом 1:3.
30.08.2020 15:32
Футбол
«Локомотив» объяснил отсутствие Крыховяка в заявке на матч с «Зенитом»
Встреча начнется в 16:00 мск.
30.08.2020 15:25
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Роман Нойштедтер: Не рассчитывал на вызов в сборную
Защитник сборной России прокомментировал свой вызов в национальную команду на матчи Лиги наций.
30.08.2020 15:19
Футбол
«Нефтехимик» в гостях не сумел обыграть «Томь»
Томичи в текущем сезоне не одержали ни одной победы.
30.08.2020 15:01
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Енисей» на своем поле обыграл «Крылья Советов»
Футболисты «Енисея» одержали победу над «Крыльями Советов» в домашнем матче6-го тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.
30.08.2020 14:53
Футбол
«Локомотив» - «Зенит». Смолов выйдет на поле с первых минут, Крыховяк не попал в заявку
Встреча начнется в 16:00 мск.
30.08.2020 14:42
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Вячеслав Колосков: Нужно, чтобы меры наказания были для судей, а то у нас они как отдельная каста
Почетный президент РФС считает, что необходимо продумать меры наказания для арбитров, которые неоднократно совершают ошибки в матчах РПЛ.
30.08.2020 14:21
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика