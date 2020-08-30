Гол Жамалетдинова спас «Уфу» от поражения в матче с «Динамо»

Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 1:1. В составе московского клуба голом отметился Клинтон НЖи (43-я минута), у хозяев поля точным ударом отличился Тимур Жамалетдинов (59).
После этой игры «Динамо», набрав 11 очков расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с пятью очками занимает 11-е место.
В следующем туре уфимская команда на выезде сыграет против «Тамбова», а московский клуб дома встретится с «Рубином».
Чемпионат России
6-й тур
«Уфа» (Уфа) – «Динамо» (Москва) - 1:1 (0:1)