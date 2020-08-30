Дубль Деспотовича спас «Рубин» от поражения в матче с «Тамбовом»

Матч 6-го тура чемпионата России «Рубин» – «Тамбов» завершился со счетом 2:2.
Счет на 15-й минуте открыл точным ударом головой армянский форвард гостей Александр Карапетян.
В конце первого тайма (45+2) серб Джордже Деспотович восстановил равновесие, забив свой первый гол за «Рубин».
На 84-й «Тамбов» вышел вперед после точного удара Павла Карасева. К взятию ворот привела ошибка вратаря хозяев Юрия Дюпина, который выронил мяч из рук после подачи с фланга.
От поражения команду Леонида Слуцкого спас Деспотович, оформив дубль на 90-й после подачи углового.
«Рубин» набрал семь очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
«Тамбов» с четырьмя очками находится на 14-й строчке.
В седьмом туре (ориентировочно 13 сентября) состоятся матчи «Динамо» – «Рубин» и «Тамбов» – «Уфа».
Чемпионат России
6-й тур
«Рубин» (Казань) – «Тамбов» – 2:2 (1:1)
Голы: Карапетян, 15, – 0:1; Деспотович, 45+2 – 1:1; Карасев, 84 – 1:2; Деспотович, 90 – 2:2.
«Рубин»: Дюпин, Зуев, Уремович, Старфельт, Меркулов, Абильдгор, Йевтич (И.Игнатьев, 71), Макаров (Шатов, 65), Хван Ин Бем, Кварацхелия, Деспотович.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Чичерин, Грицаенко, Ойеволе, Шляков (Килин, 80), Карасев, Тетрашвили, Чуперка, Карапетян (Обухов, 62), Панченко (Костюков, 62).
Предупреждения: Хван Им Бем, 33, Уремович, 71, Абильдгор, 88 – Рыбин, 51.
Судья: Мешков (Дмитров).