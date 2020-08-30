Дубль Деспотовича спас «Рубин» от поражения в матче с «Тамбовом»

Матч 6-го тура чемпионата России «Рубин» – «Тамбов» завершился со счетом 2:2.

Счет на 15-й минуте открыл точным ударом головой армянский форвард гостей Александр Карапетян.

В конце первого тайма (45+2) серб Джордже Деспотович восстановил равновесие, забив свой первый гол за «Рубин».

На 84-й «Тамбов» вышел вперед после точного удара Павла Карасева. К взятию ворот привела ошибка вратаря хозяев Юрия Дюпина, который выронил мяч из рук после подачи с фланга.

От поражения команду Леонида Слуцкого спас Деспотович, оформив дубль на 90-й после подачи углового.