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30 августа 20:34
автор: Виктор Шарафудинов

Артуро Видаль: Буду счастлив, если Пирло мне позвонит

Чилийский полузащитник «Барселоны» не против вернуться в «Ювентус».

Артуро Видаль в интервью на YouTube канале Даниэля Хабифа прокомментировал информацию о том, что он может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Прекрасно, что Пирло стал тренером «Ювентуса», – рассказал Видаль. – Он был невероятным игроком, представьте, каким он станет тренером. У него свое понимание футбола, которым мало кто обладает, так что он может очень хорошо себя проявить в роли тренера.

Пирло – замечательный человек. Вместе мы четыре раза взяли скудетто. Я буду счастлив, если он мне позвонит.

Что касается Конте, то он лучше всех понимает тактику.

Мне нравится в «Барселоне», но посмотрим, что произойдет дальше».

Ранее СМИ сообщали о том, что 33-летний Видаль может перейти в «Интер», который тренирует Антонио Конте, или в «Ювентус». В прошлом чилиец играл за туринский клуб с 2011 по 2015 годы.

источник: Youtube
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