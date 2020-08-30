Артуро Видаль: Буду счастлив, если Пирло мне позвонит

Артуро Видаль в интервью на YouTube канале Даниэля Хабифа прокомментировал информацию о том, что он может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Прекрасно, что Пирло стал тренером «Ювентуса», – рассказал Видаль. – Он был невероятным игроком, представьте, каким он станет тренером. У него свое понимание футбола, которым мало кто обладает, так что он может очень хорошо себя проявить в роли тренера.

Пирло – замечательный человек. Вместе мы четыре раза взяли скудетто. Я буду счастлив, если он мне позвонит.

Что касается Конте, то он лучше всех понимает тактику.

Мне нравится в «Барселоне», но посмотрим, что произойдет дальше».