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30 августа 20:57

Джордже Деспотович: Хорошо, что не проиграли «Тамбову», одно очко тоже положительный результат

Нападающий «Рубина» подвел итоги домашнего матча шестого тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:2).

- Жаль, что не выиграли, одно очко тоже положительный результат. Хорошо, что не проиграли. Двигаемся дальше, будем думать только о будущем и не будем возвращаться назад. Какие планы на перерыв? Меня вызвали в сборную. Будем играть в четверг в Москве против России. Надеюсь, что дебютирую в сборной, - приводит слова Деспотовича пресс-служба казанской команды.

Добавим, что после этой игры «Рубин» набрал семь очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем матче чемпионата казанская команда в гостях сыграет против «Динамо».

источник: ФК «Рубин»
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