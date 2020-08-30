Джордже Деспотович: Хорошо, что не проиграли «Тамбову», одно очко тоже положительный результат

- Жаль, что не выиграли, одно очко тоже положительный результат. Хорошо, что не проиграли. Двигаемся дальше, будем думать только о будущем и не будем возвращаться назад. Какие планы на перерыв? Меня вызвали в сборную. Будем играть в четверг в Москве против России. Надеюсь, что дебютирую в сборной, - приводит слова Деспотовича пресс-служба казанской команды.

Добавим, что после этой игры «Рубин» набрал семь очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем матче чемпионата казанская команда в гостях сыграет против «Динамо».