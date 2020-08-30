«Краснодар» и «Ростов» в пятый раз подряд сыграли друг с другом вничью в РПЛ

Матч 6-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Ростов» завершился с результатом 1:1.
На 64-й минуте норвежский полузащитник Матиас Норманн вывел ростовскую команду вперед, забив со штрафного, но уже на 72-й Маркус Берг сравнял счет, замкнув прострел Сергея Петрова.
Соперники в рамках чемпионата России сыграли друг с другом вничью в пятый раз подряд.
«Краснодар» не может выиграть три тура кряду. Ранее зелено-черные проиграли на выезде «Уралу» (0:1), а затем дома сыграли вничью с ЦСКА (1:1).
«Ростов» с десятью очками занимает шестую строчку турнирной таблицы.
«Краснодар», набрав восемь очков, занимает девятое место.
В седьмом туре (ориентировочно 13 сентября) состоятся матчи «Ротор» – «Краснодар» и «Ростов» – «Локомотив».
Чемпионат России
6-й тур
«Краснодар» – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)
Голы: Норманн, 64 – 0:1; Берг, 72 – 1:1.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо, Мартынович, Рамирес, Газинский (Уткин, 59), Олссон, Классон (Сулейманов, 80), Вилена (Кабелла, 66), Вандерсон, Берг.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Чернов, Норманн, Хашимото (Глебов, 74), Байрамян (Полоз, 63), Еременко (Логашов, 85), Ионов (Долгов, 74), Шомуродов (Тошевски, 85).
Предупреждения: Петров, 27, Мартынович, 63 – Еременко, 28, Тошевски, 90.
Судья: Карасев (Москва)