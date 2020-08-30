«Краснодар» и «Ростов» в пятый раз подряд сыграли друг с другом вничью в РПЛ

Матч 6-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Ростов» завершился с результатом 1:1.

На 64-й минуте норвежский полузащитник Матиас Норманн вывел ростовскую команду вперед, забив со штрафного, но уже на 72-й Маркус Берг сравнял счет, замкнув прострел Сергея Петрова.

Соперники в рамках чемпионата России сыграли друг с другом вничью в пятый раз подряд.

«Краснодар» не может выиграть три тура кряду. Ранее зелено-черные проиграли на выезде «Уралу» (0:1), а затем дома сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

«Ростов» с десятью очками занимает шестую строчку турнирной таблицы.