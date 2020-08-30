Вадим Евсеев: Хорошая игра с «Динамо». Мини-отпуск ребята заслужили

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новое сообщение на своей странице в инстаграме.
«Хорошая игра с «Динамо». Дал команде несколько выходных. Мини-отпуск ребята заслужили. Ну и тренерский штаб, думаю, тоже», – написал Евсеев.
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Уже дома! Хорошая игра с «Динамо». Дал команде несколько выходных. Мини-отпуск ребята заслужили. Ну и тренерский штаб, думаю, тоже. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев
Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)