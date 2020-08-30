Мурад Мусаев: Мы недовольны количеством очков, набранных «Краснодаром» в первых турах

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев пообщался с журналистами после того, как его команда в шестом туре чемпионата России сыграла дома вничью с «Ростовом» (1:1).

«Яркий матч, – цитирует пресс-конференцию Мусаева «РИА Новости». – Игра была на высоких скоростях. Чем больше таких игр будет в чемпионате, тем быстрее мы будем расти. Нужно стремиться к такому агрессивному футболу. Мы огорчены результатом. В первом тайме соперник много прессинговал, имел много моментов. Мы тоже создавали моменты, владели инициативой, вынуждали соперника играть без мяча.

Мы недовольны количеством очков, набранных в первых турах. Матч с «Ростовом» был одним из лучших для нас за последнее время. Мы недовольны игрой с «Уралом», первым таймом этой встречи. В целом мы сделали шаг вперед. Однако содержание – это одно. Нам нужен результат. Если мы и дальше будем играть, как сегодня, то мы будем в гонке за самые высокие места».

В первой игре после паузы для международных матчей «Краснодар» сыграет на выезде с «Ротором» (ориентировочно 13 сентября).