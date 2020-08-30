Валерий Карпин: С «Динамо» и с «Зенитом» мы играли лучше, чем сегодня с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку игры своей команды с выездной встрече против «Краснодара» (1:1).

«Первый тайм команды играли на равных, – цитирует послематчевую пресс-конференцию Карпина «РИА Новости». – Во второй половине мы подустали, наелись. Пришлось делать замены. Думаю, «Краснодар» выглядел во втором тайме лучше.

Перерыв на матчи сборных пойдет нам на пользу. Футболисты, которые много играли, получат возможность отдохнуть, набраться сил. Также улучшат кондиции остальные игроки. Нам нужен тренировочный процесс. Сложно набирать форму только за счет игр.

Нет, это не лучший наш матч по игре. С «Динамо» и даже с «Зенитом» мы играли лучше, чем сегодня. Травма у Норманна была. Травма есть. Ему пришлось играть, хотя травма позволяла играть не на все 100%, наверное. Но, в принципе, нормально».

Матиас Норманн открыл счет на 64-й минуте ударом со штрафного, на что «Краснодар» ответил голом Маркуса Берга на 72-й.