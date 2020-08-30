ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 августа 23:21
автор: Виктор Шарафудинов

Валерий Карпин: С «Динамо» и с «Зенитом» мы играли лучше, чем сегодня с «Краснодаром»

«Ростов» набрал десять очков в стартовых шести турах и занимает седьмое место.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку игры своей команды с выездной встрече против «Краснодара» (1:1).

«Первый тайм команды играли на равных, – цитирует послематчевую пресс-конференцию Карпина «РИА Новости». – Во второй половине мы подустали, наелись. Пришлось делать замены. Думаю, «Краснодар» выглядел во втором тайме лучше.

Перерыв на матчи сборных пойдет нам на пользу. Футболисты, которые много играли, получат возможность отдохнуть, набраться сил. Также улучшат кондиции остальные игроки. Нам нужен тренировочный процесс. Сложно набирать форму только за счет игр.

Нет, это не лучший наш матч по игре. С «Динамо» и даже с «Зенитом» мы играли лучше, чем сегодня. Травма у Норманна была. Травма есть. Ему пришлось играть, хотя травма позволяла играть не на все 100%, наверное. Но, в принципе, нормально».

Матиас Норманн открыл счет на 64-й минуте ударом со штрафного, на что «Краснодар» ответил голом Маркуса Берга на 72-й.

В матчах против «Зенита» (дома) и «Динамо» (в гостях) «Ростов» 15 и 19 августа потерпел поражения с одинаковым счетом 0:2.

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Безымянное дерби. Интересные аспекты встречи «Локомотива» и «Зенита»Николай Наумов: «К зиме Николич потеряет уверенность, его уберут, а следом уйдет и Кикнадзе»Kia Sorento последней генерации начали собирать в РоссииЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФ
Бывший вратарь «Манчестер Сити» и «Барселоны» Браво перешел в «Бетис»
Соглашение рассчитано на один сезон.
30.08.2020 23:43
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Лион» в седьмой рекордный раз выиграл женскую Лиги чемпионов
В решающем матче французская команда обыграла немецкий «Вольфсбург».
30.08.2020 23:30
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Валерий Карпин: С «Динамо» и с «Зенитом» мы играли лучше, чем сегодня с «Краснодаром»
«Ростов» набрал десять очков в стартовых шести турах и занимает седьмое место.
30.08.2020 23:21
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Мурад Мусаев: Мы недовольны количеством очков, набранных «Краснодаром» в первых турах
Участник плей-офф раунда Лиги чемпионов занимает девятое место, набрав восемь очков.
30.08.2020 23:10
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Полузащитник «Аякса» Ван де Бек согласился на переход в «Манчестер Юнайтед»
Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро.
30.08.2020 22:46
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Соболев и Фомин вызваны в сборную России. Головин пропустит сентябрьские матчи
Команда Станислава Черчесова готовится к играм против Сербии и Венгрии.
30.08.2020 22:30
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Вадим Евсеев: Хорошая игра с «Динамо». Мини-отпуск ребята заслужили
Чемпионат России возобновится 12 сентября.
30.08.2020 22:20
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Балтика» обыграла «Акрон» и вышла на второе место в первенстве ФНЛ
В последних пяти турах калининградская команда одержала четыре победы.
30.08.2020 22:09
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Краснодар» и «Ростов» в пятый раз подряд сыграли друг с другом вничью в РПЛ
Участник плей-офф раунда Лиги чемпионов занимает девятое место.
30.08.2020 21:56
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Сочи» сыграл вничью с «Уралом», прервав свою серию из трех побед кряду
Футболисты «Сочи» не смогли обыграть «Урал» в домашнем матче шестого тура чемпионата России.
30.08.2020 21:55
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика