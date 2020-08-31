Владимир Федотов: «Сочи» не хватило свежести. Несколько человек получили пищевое отравление

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов пообщался с журналистами после домашнего матча против «Урала» (0:0).

«В первом тайме был хороший футбол, – цитирует пресс-конференцию Федотова официальный сайт «Урала». – То, что планировали, мы делали, выполняли. И скрывали фланги, и были удары со средней дистанции. Единственное, не хватило нацеленности в передачах. То недолет, то перелет, то в игрока. Об этом мы говорили. Но не нашли верного решения. Стандартов у нас было предостаточно. На них соперник сыграл очень дисциплинировано и умело. Можно сказать, соперник снял весь верх. Нам не хватило чуть-чуть ростовых качеств и качества подач.

Во втором тайме соперник перехватил инициативу, были моменты, когда нас прижали, когда мы не могли выйти в атаку. Мы перетерпели и искали свои шансы. В некоторых моментах были близки к голу. Соперник в начале второго тайма хорошо комбинировал.

Чего не хватило? Не хватило свежести. Были определенные причины. Несколько человек получили пищевое отравление. Во втором тайме пытались чуть-чуть убыстрить ход событий. Где-то получилось, где-то – нет. Тот момент, который мы себе привезли на последних секундах, лежит на нашей совести. Мы не репетировали такой розыгрыш. Наверное, от усталости приняли такое решение».

До матча против «Урала» команда Федотова одержала три победы кряду. В шести стартовых турах «Сочи» набрал 12 очков, не потерпев ни одного поражения, и занимает третье место в турнирной таблице.