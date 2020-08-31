За каждый пропущенный день «Барселона» будет лишать Месси по 110 тысяч евро

«Барселона» решила наказать Лионеля Месси за отказ проходить предсезонную подготовку. Об этом сообщает журналист Танкерди Палмери.

Согласно источнику, за каждый пропущенный день футболиста будут лишать по 110 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинец хочет покинуть «Камп Ноу». Он не приехал на медосмотр, поскольку договорился о трансфере в «Манчестер Сити».

По информации СМИ, Месси решил покинуть клуб разговора с новым тренером команды Рональдом Куманом, который заявил, что у него больше не будет привилегий в команде.