Стали известны возможные соперники «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто станет соперником «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Российский клуб сыграет с победителем пары «Бенфика» – ПАОК.
Отметим, что брестское «Динамо» встретится с «Маккаби», а киевское Динамо – с «АЗ Алкмар». Матчи третьего раунда пройдут 15 и 16 сентября.
Первый матч «Краснодара» в квалификации турнира состоится 22-23 сентября, а ответный – 29-30 сентября.
⚡️ Киевляне принимают «Алкмаар», «Карабах» - «Мольде», брестское «Динамо» отправляется в Израиль ✔️— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 31, 2020
Жеребьевка 3-го отборочного раунда #ЛигаЧемпионов 🎲
Матчи пройдут 15 и 16 сентября 🏟️ pic.twitter.com/BFm9xIboPu