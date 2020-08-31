Стали известны возможные соперники «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто станет соперником «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Российский клуб сыграет с победителем пары «Бенфика» – ПАОК.

Отметим, что брестское «Динамо» встретится с «Маккаби», а киевское Динамо – с «АЗ Алкмар». Матчи третьего раунда пройдут 15 и 16 сентября.

Первый матч «Краснодара» в квалификации турнира состоится 22-23 сентября, а ответный – 29-30 сентября.