«Валенсия» планирует подписать полузащитника «Арсенала» Гендузи

Как сообщает Superdeporte, 21-летним французом интересуется «Валенсия», планирующая усилить среднюю линию команду после ухода из клуба капитана Даниэля Парехо, а также Франсиса Коклена.

Отмечается, что руководство «летучих мышей» планирует взять игрока в аренду на один сезон.

Гендузи перешел в «Арсенал» в июле 2018 года из «Лорьяна». В минувшем сезоне он появлялся на поле в 34 играх и отметился тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.