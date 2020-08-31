Артем Дзюба: Конфликта между мной и Соболевым не было изначально

– Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами. Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле, – сказал Дзюба в интервью пресс-службе национальной команды.

Ранее сообщалось, что между Дзюбой и Соболевым состоялся телефонный разговор, после которого их конфликтная ситуация была урегулирована. Позднее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал 23-летнего форварда красно-белых в состав после травмы Евгения Луценко.

В матче Лиги наций сборная России сыграет с Сербией и Венгрией 3 и 6 сентября соответственно.