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31 августа 15:04
автор: Владислав Корегин

Александр Соболев: Историю моего конфликта с Дзюбой сильно раздули

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сообщил, что его разногласия с капитаном сборной России Артемом Дзюбой был исчерпан.

– Как говорил Артем, историю сильно раздули. У нас никакого конфликта не было. Мы созвонились, пообщались, по-мужски все обсудили. Никто ни перед кем не должен был извиняться. Вопрос закрыт. Все хорошо, – сказал Соболев в интервью пресс-службе национальной команды.

Вчера стало известно, что 23-летний нападающий был вызван в сборную России на матчи Лиги Наций после травмы форварда «Арсенала» Евгения Луценко, полученной в игре пятого тура с «Химками» (1:1). Подопечные Станислава Черчесова сыграют с Сербией и Венгрией 3 и 6 сентября соответственно.

источник: «Советский спорт»
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