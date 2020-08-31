Александр Соболев: Историю моего конфликта с Дзюбой сильно раздули

– Как говорил Артем, историю сильно раздули. У нас никакого конфликта не было. Мы созвонились, пообщались, по-мужски все обсудили. Никто ни перед кем не должен был извиняться. Вопрос закрыт. Все хорошо, – сказал Соболев в интервью пресс-службе национальной команды.

Вчера стало известно, что 23-летний нападающий был вызван в сборную России на матчи Лиги Наций после травмы форварда «Арсенала» Евгения Луценко, полученной в игре пятого тура с «Химками» (1:1). Подопечные Станислава Черчесова сыграют с Сербией и Венгрией 3 и 6 сентября соответственно.