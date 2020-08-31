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31 августа 16:20
автор: Владислав Корегин

Тренер тбилисского «Локомотива»: «Динамо» – фаворит встречи второго отборочного раунда ЛЕ

Главный тренер «Локомотива» из Тбилиси Георгий Чиабришвили поделился мнением об итогах жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы, в котором его команда сыграет с московским «Динамо».

– В этой паре фаворитом является наш соперник, но и в первом раунде нас считали аутсайдерами. У нас очень сильный соперник с большим бюджетом, который занимает четвертое место в чемпионате России. Пока «Локомотив» готовится к матчу следующего тура чемпионата Грузии. После этого мы полностью переключимся на игру с «Динамо», – цитирует Чиабришвили официальный сайт грузинцев.

Напомним, что матч второго раунда квалификации Лиги Европы между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет 17 сентября в Тбилиси.

источник: ФК «Локомотив» (Тбилиси)
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Тренер тбилисского «Локомотива»: «Динамо» – фаворит встречи второго отборочного раунда ЛЕ
Главный тренер «Локомотива» из Тбилиси Георгий Чиабришвили поделился мнением об итогах жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы, в котором его команда сыграет с московским «Динамо».
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