Тренер тбилисского «Локомотива»: «Динамо» – фаворит встречи второго отборочного раунда ЛЕ

– В этой паре фаворитом является наш соперник, но и в первом раунде нас считали аутсайдерами. У нас очень сильный соперник с большим бюджетом, который занимает четвертое место в чемпионате России. Пока «Локомотив» готовится к матчу следующего тура чемпионата Грузии. После этого мы полностью переключимся на игру с «Динамо», – цитирует Чиабришвили официальный сайт грузинцев.

Напомним, что матч второго раунда квалификации Лиги Европы между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет 17 сентября в Тбилиси.