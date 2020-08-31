«Ювентус» все еще надеется подписать Кьезу

По информации Calcio Mercato, туринский клуб готов включить в сделку по 22-летнем итальянцу форварда Гонсало Игуаина или левого защитника Луку Пеллегрини. Также возможен вариант с арендой при последующем праве выкупа.

Руководство «фиалок» намерено заработать на трансфере своего игрока около 70 миллионов евро.

Кьеза является воспитанником академии «Фиорентины». В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах, забил 11 голов и отдал девять ассистов. Контракт полузащитника с командой действует до конца июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 48 миллионов евро.