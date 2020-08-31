Кирилл Новиков: В ближайшие дни обязательно изучим игру тбилисского «Локомотива»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором бело-голубые сыграют с тбилисским «Локомотивом».

– Понятно, что целенаправленно мы эту команду не изучали. В ближайшие дни обязательно посмотрим их игры. Мы стремились участвовать в еврокубках и если хотим пройти в турнире как можно дальше, то должны быть готовы сыграть как дома, так и в гостях, – цитирует Новикова пресс-служба московского клуба.

Напомним, что после шести туров РПЛ сезона-2020/21 «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Следующий соперником команды в чемпионате России станет «Рубин». Матч запланирован на 12 сентября.