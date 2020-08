«Севилья» вернет Ракитича

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, 32-летний хорват подпишет с командой трехлетний контракт.

Отмечается, что в данный момент игрок проходит медицинское обследование.

Ракитич перешел в «Барселону» в июле 2014 года из «Севильи» за 18 миллионов евро. В составе «сине-гранатовых» он отыграл 310 матчей, забил 35 голов и отдал 42 ассиста. Его контракт с каталонцами истекает следующим летом.

Ivan Rakitic is back to Sevilla! Done deal and total agreement reached with Barcelona. He’s gonna sign for next three years. the Croatian midfielder is also having medical tests right now (as reported by @marca). Here-we-go 🤝 #FCB #Sevilla #Barcelona #Rakitic