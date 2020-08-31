«Чайка» в концовке матча вырвала победу у «Факела»

В составе хозяев голы забили полузащитник Владислав Кулик, удачно реализовавший 11-метровый удар на девятой минуте встречи, а также защитник Владимир Хозин (90+5). Соперник ответил забитым мячом нападающего Андрея Разборова (64).

Отметим, что на 89-й минуте защитник «Чайки» Максим Васильев был удален с поля за вторую желтую карточку.

Таким образом, подопечные Магомеда Адиева набрали восемь очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице. «Факел» идет на 18-й строчке (четыре очка).

В следующем туре «Чайка» сыграет в гостях с «Шинником», а воронежский клуб примет у себя «Оренбург». Обе встречи состоятся 5 сентября.

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