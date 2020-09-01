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01 сентября 11:30

«Челси» согласовал с «Байером» трансфер Хаверца за рекордные для клуба 72 миллиона фунтов

«Челси» договорился с «Байером» из Леверкузена о переходе полузащитника Кая Хаверца.

По информации The Guardian, переход 21-летнего хавбека обойдется лондонцам в 72 миллиона фунтов стерлингов, что превысит прежний трансферный рекорд клуба в размере 71,6 млн фунтов стерлингов, выплаченных за вратаря Кепу Аррисабалагу в 2018 году.

Как сообщает издание, главный тренер «Байера» Петер Бос в понедельник также подтвердил, что Хаверц больше не будет тренироваться с командой из-за его предстоящего переезда: «Я не ожидаю, что Кевин Фолланд и Кай Хаверц вновь будут тренироваться с нами».

Добавим, что Хаверц в текущем сезоне провел за «Байер» 43 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал девять результативных передач.

источник: The Guardian
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