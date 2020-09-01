«Динамо» сыграет с в Лиге Европы с «Теутой» или «Гранадой», если обыграет «Локомотив» из Тбилиси

В случае победы над тбилисским «Локомотивом» во втором отборочном раунде Лиге Европы следующим соперником московского «Динамо» станет победитель пары «Теута» (Албания) – «Гранада» (Испания).

Матчи второго отборочного раунда «Теута» – «Гранада» и «Локомотив» (Тбилиси) – «Динамо» (Москва) состоятся 17 сентября.

24 сентября победитель противостояния албанского и испанского клуба примет на своем поле победителя матча команд из Тбилиси и Москвы.

«Теута» в минувшем сезоне заняла лишь пятое место в чемпионате Албании, но попала в Лигу Европы благодаря победе в Кубке. Команда начала свой путь в турнире с того, что 27 августа обыграла дома «Бейтар» из Иерусалима со счетом 2:0.

«Гранада» в сезоне-2019/20 финишировала на седьмом месте в чемпионате Испании и впервые с своей 89-летней истории получила право сыграть в еврокубках.