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01 сентября 14:19
автор: Виктор Шарафудинов

Соперником «Ростов» в Лиге Европы станет «Маккаби» из Хайфы, «Железничар» или «Кайрат»

Команда Валерия Карпина в третьем отборочном раунде сыграет дома.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы.

«Ростов» сыграет дома против победителя противостояния победителя пары первого раунда «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Железничар» (Босния) и «Кайратом» из «Казахстана».

Игра первого отборочного раунда между «Маккаби» и «Железничаром» была перенесена с 27 августа на 9 сентября, поскольку у пятерых членов делегации боснийского клуба обнаружили коронавирус.

17 сентября победитель встречи вице-чемпиона Израиля и второй команды Боснии минувшего сезона сыграет на своем поле против «Кайрата» из Алма-Аты, за который сейчас играет бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав.

Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы пройдут 24 сентября. «Ростов» будет хозяином поля в игре против «Маккаби», «Железничара» или «Кайрата».

источник: «Советский спорт»
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