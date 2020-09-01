Соперником «Ростов» в Лиге Европы станет «Маккаби» из Хайфы, «Железничар» или «Кайрат»

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы.

«Ростов» сыграет дома против победителя противостояния победителя пары первого раунда «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Железничар» (Босния) и «Кайратом» из «Казахстана».

Игра первого отборочного раунда между «Маккаби» и «Железничаром» была перенесена с 27 августа на 9 сентября, поскольку у пятерых членов делегации боснийского клуба обнаружили коронавирус.

17 сентября победитель встречи вице-чемпиона Израиля и второй команды Боснии минувшего сезона сыграет на своем поле против «Кайрата» из Алма-Аты, за который сейчас играет бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав.

Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы пройдут 24 сентября. «Ростов» будет хозяином поля в игре против «Маккаби», «Железничара» или «Кайрата».