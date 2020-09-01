Агент: Интерес «Локомотива» к Бентеке? Игрок намерен остаться в Англии

– Я общался с агентом Бентеке. Возможно, руководители «Локомотива» и «Кристал Пэлас» и общались между собой о возможном переходе, но сам игрок намерен остаться в нынешней команде или, как минимум, в Англии. Вариант с Россией он даже не рассматривал в силу определенных причин, которые я назвать не могу, – цитирует Акаева Sport24.

29-летний Бентеке выступает за «Кристал Пэлас» с августа 2016 года. В общей сложности бельгийский форвард провел 115 матчей, забил 23 гола и отдал 40 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2021-го.

Ранее игрок выступал за такие команды, как «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Генк», «Стандард» и «Мехелен». В составе сборной Бельгии нападающий отыграл 37 игр (15 голов).

Портал Transfermarkt оценивает Бентеке в 10,5 миллионов евро.