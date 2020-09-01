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01 сентября 19:12
автор: Владислав Корегин

Официально: Защитник «Лилля» Габриэль стал игроком «Арсенала»

Пресс-служба «Арсенала» объявила о трансфере центрального защитника «Лилля» Габриэля Магальяйнса.

Сообщается, что руководство «канониров» заплатило за 22-летнего бразильца 26 миллионов евро, подписав с ним пятилетний контракт. Игрок будет выступать под шестым номером.

Габриэль находился в системе «Лилля» с января 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 34 матча, в которых он забил один гол.

В новом сезоне «Арсенал» стал обладателем Суперкубка Англии, победив «Ливерпуль» (2:1) в серии послематчевых пенальти.

источник: ФК «Арсенал» (Лондон)
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