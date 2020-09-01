Стив Макларен: Ван де Бек по стилю игры напоминает мне Лэмпарда в период его расцвета

– Ван де Бек в точности похож на Фрэнка Лэмпарда в период его расцвета. Он составит конкуренцию Погба и Фернандешу в стартовом составе команды. В новом сезоне «МЮ» надеется провести много игр – Сульшер знает, что ему необходима сильная команда, чтобы выступать сразу на нескольких фронтах. Поэтому я уверен, что голландский игрок сможет помочь Манчестеру, – сказал Макларен в интервью talkSPORT .

Ранее сообщалось, что 23-летний ван де Бек находится в шаге от перехода в «МЮ» за 40 миллионов евро. Его контракт будет рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне полузащитник провел 37 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.