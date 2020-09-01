«Спартак» внес Селихова в заявку на сезон

Официальный сайт Российской Премьер-лиги сообщил о том, что голкипер «Спартака» Александр Селихов попал в заявку красно-белых на сезон-2020/21.

Отметим, что с сентября 2019-го по май 2020 года 26-летний россиянин пропустил из-за рецидива травмы ахиллова сухожилия. В последний раз Селихов играл за «Спартак» 6 апреля 2019 года в матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2) – его заменили на 68-й минуте.

Голкипер перешел в московский клуб в январе 2017 года из «Амкара» за 3,5 миллиона евро. В общей сложности он отыграл 37 матчей, пропустил 38 голов и 14 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до декабря 2022-го.