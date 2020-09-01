КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч за неподобающее поведение команды

Официальный сайт Российского футбольного союза сообщил об итогах очередного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

По итогам шестого тура чемпионата РПЛ самый большой штраф (100 тысяч рублей) придется заплатить ЦСКА. Армейцы наказаны за неподобающее поведение команды, т.е. за то, что получили семь предупреждений в выездной игре против «Ахмата» (3:0 в пользы команды Виктора Гончаренко).

За нарушения обязательных требований раздела санитарного регламента на 20 тысяч рублей оштрафованы «Спартак» и «Локомотив», «Зенит» и «Ротор», на 15 тысяч – подмосковные «Химки», «Уфа» и «Ростов», на 10 тысяч – «Рубин».

Вдобавок «Локомотив» и «Ротор» выплатят по 20 тысяч за оскорбительные скандирования болельщиков, а «Зенит» – 30 тысяч.