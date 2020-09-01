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01 сентября 21:49
автор: Виктор Шарафудинов

Спортивный директор «Интера»: Трансфер Месси – неосуществим

Главным претендентом на переход аргентинского нападающего остается «Манчестер Сити».

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио признал, что миланскому клубу не под силу осуществить переход Лионеля Месси из «Барселоны».

«В данный момент для нас трансфер Месси – неосуществим, – цитирует слова Аузилио барселонская газета Sport. – Конечно же нет такого клуба, который не хотел бы иметь Лионеля в своем составе, но такова реальность».

Ранее СМИ сообщали о том, что «Манчестер Сити» готов предложить «Барселоне» трех футболистов (защитника Эрика Гарсию, полузащитника Бернарду Силву и нападающего Габриэла Жезуса), а также 100 миллионов евро в придачу. Вдобавок английский клуб, финансируемый инвесторами из ОАЭ, предлагает 33-летнему нападающему пятилетний контракт на 500 миллионов евро.

источник: Sport.es
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