Спортивный директор «Интера»: Трансфер Месси – неосуществим

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио признал, что миланскому клубу не под силу осуществить переход Лионеля Месси из «Барселоны».

«В данный момент для нас трансфер Месси – неосуществим, – цитирует слова Аузилио барселонская газета Sport. – Конечно же нет такого клуба, который не хотел бы иметь Лионеля в своем составе, но такова реальность».

Ранее СМИ сообщали о том, что «Манчестер Сити» готов предложить «Барселоне» трех футболистов (защитника Эрика Гарсию, полузащитника Бернарду Силву и нападающего Габриэла Жезуса), а также 100 миллионов евро в придачу. Вдобавок английский клуб, финансируемый инвесторами из ОАЭ, предлагает 33-летнему нападающему пятилетний контракт на 500 миллионов евро.