Канте хочет остаться в «Челси»

Как сообщает Goal.com, 29-летний француз не собирается покидать команду в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Интера».

Отмечается, что главный тренер миланцев Антонио Конте постарается уговорить игрока перейти в стан «нерадзурри».

Канте выступает за «Челси» с 2016 году. Вместе с командой он стал чемпионом Англии (2017), обладателем Кубка Англии (2018) и победителем Лиги Европы (2019).

В минувшем сезоне на его счету 28 матчей, в которых он забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 80 миллионов евро.