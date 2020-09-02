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02 сентября 12:13
автор: Виктор Шарафудинов

«Урал» объявил о переходе Йовичича из «Црвены Звезды»

В прошлом сербский полузащитник выступал за пермский «Амкар».

Екатеринбургский «Урал» на своем официальном сайте объявил о переходе 27-летнего опорного полузащитника Бранко Йовичича из белградской «Црвены Звезды».

Вот, что сказано в сообщении пресс-службы клуба:

«В нашей команде Бранко будет выступать под 18-м номером. Йовичич – универсальный футболист. Его основное амплуа – опорный полузащитник, однако новичок «Урала» может сыграть и на правом фланге полузащиты.

Йовичич уже прилетел в Екатеринбург, накануне он прошел медобследование и заключил контракт с нашим клубом. В ближайшее время Бранко присоединится к команде для подготовки к матчам РПЛ».

По данным Transfermarkt, Йовичич подписал с «Уралом» контракт на три года, а сумма трансфера составила 300 тысяч евро.

С 2014 по 2017 годы Бранко выступал в России за пермский «Амкар», забив пять мячей и отдав две результативные передачи в 63 матчах.

За три года в составе «Црвены Звезды» Йовичич отметился тремя голами и тремя ассистами в 78 встречах.

источник: ФК «Урал»
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«Урал» объявил о переходе Йовичича из «Црвены Звезды»
В прошлом сербский полузащитник выступал за пермский «Амкар».
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