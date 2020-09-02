Игуаин согласовал контракт с клубом Бекхэма «Интер Майами»

TyC Sports сообщает, что 32-летний нападающий сборной Аргентины и туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин согласовал двухлетний контракт с клубом MLS «Интер Майами», который принадлежит бывшему футболисту сборной Англии Дэвиду Бекхэму.

В ближайшее время Игуаин должен прилететь в США для того, чтобы подписать соглашение. В данный момент агент и брат нападающего Николас Игуаин ведет переговоры с «Ювентусом» о расторжении контракта, срок действия которого рассчитан до 30 июня следующего года.

В прошлом месяце в «Интер Майами» из «Ювентуса» перешел французский полузащитник Блез Матюиди.

В минувшем сезоне Игуаин забил за туринский 11 мячей и сделал восемь результативных передач в 44 матчах. В июле 2016 года «Ювентус» приобрел Гонсало у «Наполи» за 90 миллионов евро.