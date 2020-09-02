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02 сентября 12:47

Валерий Непомнящий: Не сомневаюсь в победе сборной России над Сербией

Футбольный эксперт поделился мнением о предстоящем матче между сборными России и Сербии.

- Как нам надо сыграть с сербами, чтобы добиться результата?
- В свою силу. Не надо прыгать выше головы. Наша сборная себя уже зарекомендовала, и с командами такого типа, как Сербия, у нас лучше получается, чем против таких сборных, как Швеция, неуступчивых и жестких. Сербия тоже играющая команда. Сама играет и другим дает.

- Прогнозируете победу сборной России?
- Я в этом не сомневаюсь. Мы сейчас должны быть в лучшем состоянии, ведь прошло уже 6 туров. Мы должны быть наиграны, - передает слова Непомнящего «Евро-Футбол.ру».

Добавим, что встреча пройдет 3 сентября в Москве на стадионе «Динамо».

источник: «Евро-футбол.ру»
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