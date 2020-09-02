Валерий Непомнящий: Не думаю, что Черчесов сразу будет ставить Соболева в состав

- Черчесов всегда очень осторожно вводит в состав ребят, которые впервые появляются в сборной. По ходу пьесы будет видно, конечно, но я не думаю, что он сразу будет ставить Соболева в состав, несмотря на то, что сейчас Артем находится не в лучшем состоянии, что видно по его выступлению в клубе. Но мы так думаем, а Черчесов все может видеть по-другому. И потом вы должны понимать роль Дзюбы. Она мотивационная, психологическая. Когда он в составе – сборная играет по-другому, - передает слова Непомнящего «Евро-Футбол.ру».

Добавим, что встреча пройдет 3 сентября в Москве на стадионе «Динамо».