Глава попечительского комитета «Уфы» Мурзагулов заплатит штраф в 150 тысяч рублей

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заплатит штраф в 150 тысяч рублей.

Такое наказание вынес Комитет по этике РФС за слова Мурзагулова о том, что клуб готов сняться с чемпионата. «Уфа» осталась недовольна судейством Михаила Волкова в домашнем матче против «Ростова» (0:1, 23 августа).

Об этом сообщил глава комитета Семен Андреев в интервью ТАСС:

«Руководителю «Уфы» вынесли замечание и штраф в размере 150 тысяч рублей».

Напомним, что Комитет по этике РФС оштрафовал владельца «Спартака» Леонида Федуна на 200 тысяч рублей, а бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заплатит 100 тысяч.