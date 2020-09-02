Руслан Нигматуллин: Несмотря на то, что Соболев пребывает в хорошей форме, он станет дублером Дзюбы

Напомним, что игра состоится 3 сентября в Москве. Начало встречи – в 21:45 мcк.

– Александр хорошо проявляет себя в чемпионате России. На мой взгляд, его физическое состояние сейчас лучше, чем у Дзюбы. Но, безусловно, Артем начнет игру в стартовом составе, а Соболев будет выступать его дублером, – цитирует Нигматуллина Sportbox.ru.

В новом сезоне РПЛ Соболев сыграл за «Спартак» шесть матчей, забил три гола и отдал два ассиста. На счету Дзюбы один забитый мяч и две результативных передачи в пяти играх.