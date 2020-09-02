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02 сентября 15:19
автор: Виктор Шарафудинов

Вейналдум согласился на переход из «Ливерпуля» в «Барселону»

Сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.

Барселонская газета Sport сообщает, что 29-летний полузащитник Джорджиньо Вейналдум дал согласие на переход из «Ливерпуля» в «Барселону».

В столице Каталонии голландцу предложили контракт на три года с возможностью продления, а сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.

В 2016 году «Ливерпуль» приобрел Вейналдума у «Ньюкасла» за 27,5 миллионов евро. В минувшем сезоне Джорджиньо сыграл за команду Юргена Клоппа 47 матчей с учетом всех турниров, забив шесть мячей.

Когда в мае 2019 года «Ливерпуль» разгромил «Барселону» 4:0 в ответном полуфинале Лиги чемпионов, Вейналдум дважды поразил ворота каталонцев.

источник: Sport.es
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