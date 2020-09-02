Полузащитник «Реала» Диас прилетел в Италию для подписания контракта с «Миланом»

Согласно информации сайта журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, 21-летний испанец прибыл в Милан для того, чтобы пройти медосмотр в стане «россонери». В дальнейшем он подпишет соглашение с командой.

Отмечается, что, вероятнее всего, игрок будет арендован на один сезон.

Диас перешел «Реал» в январе 2019 года из «Манчестер Сити» за 17 миллионов евро. В минувшем сезоне он отыграл десять матчей, забил один гол и отдал один ассист.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 13,5 миллионов евро.