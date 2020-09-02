Вадим Евсеев: Повар – это как тренер. У тебя должны быть яйца, и ты должен знать для чего

Вадим Евсеев опубликовал новое сообщение в инстаграме, сопроводив его фотографией, сделанной на кухне.
«Повар – это как тренер, – написал Евсеев. – Мало того, что у тебя должны быть яйца, ты еще и должен знать, для чего они нужны. Ничего пресного, ничего сладкого. И больше огня».
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Повар это как тренер. Мало того, что у тебя должны быть яйца, ты ещё и должен знать, для чего они нужны. Ничего пресного, ничего сладкого. И больше огня. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев
Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)