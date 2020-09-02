Артур Мело: Играть под руководством Пирло – честь для меня

– Меня тепло встретили не только мои бразильские товарищи по команде, но и все игроки, персонал и руководство. Я чувствую себя как дома. Проект «Ювентуса» чрезвычайно амбициозен, и я рад стать его частью.

Работать с Пирло – честь для меня, его величие не нуждается в представлении. Подробно с Мистером я еще не разговаривал, но он отлично знает футбол. Обучаться у него – тоже привилегия, – цитирует полузащитника пресс-служба туринцев.

Напомним, что Мело перешел в «Ювентус» за 72 миллиона евро, подписав пятилетний контракт.

Ранее полузащитник выступал за «Барселону». В общей сложности он провел за каталонцев 72 матча, забил четыре гола и отдал шесть ассистов.