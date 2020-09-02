Форвард «Спартака» Ларссон интересен «Роме» и «Лацио»

Как сообщает Voetbal International, 23-летнего шведа хотят подписать два римских клуба – «Рома» и «Лацио».

Отмечается, что помимо итальянских команд, кандидатуру форварда красно-белых рассматривают «Валенсия» и менхенгладбахская «Боруссия».

Ларссон перешел в «Спартак» в августе прошлого года из «Норрчепинга» за четыре миллиона евро. С тех пор он провел в составе красно-белых 36 матчей, забил 13 голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до конца июня 2023-го.

За сборную Швеции форвард отыграл три встречи (1 гол).

В данный момент подопечные Доменико Тедеско возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков после шести туров.